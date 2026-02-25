ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сувенирна банкнота отбелязва въвеждането на еврото в България
Върху банкнотата са изобразени две от най-емблематичните български забележителности - Катедрала "Свети Александър Невски“ и Рилски манастир. Дизайнът е допълнен с елементи, свързани с Европейски съюз, включително звездите на ЕС, символа на еврото и европейското знаме.
Концепцията за сувенирната банкнота "Нула евро“ възниква през 2015 година по идея на френския предприемач и рекламен специалист Ричард Файл. Първите издания са пуснати във Франция и представят известни френски забележителности. Идеята за символична "нулева“ валута, предназначена за туристическия сектор и колекционерския пазар, бързо печели популярност.
Само няколко седмици след дебюта си инициативата предизвиква интерес и в други европейски държави, където започват да се издават подобни сувенирни банкноти с национални и културни символи.
