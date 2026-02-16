ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съсед на Калушев: Който купи тази къща - умира
Тук живеещите около 50-ина човека не контактуват с външни хора по принцип и това е възпитавано у тях от поколения. Затова свидетелства и поведението на кмета им Петър Недялков, от когото нищо не може да се получи като информация за случващото се с един от най-хубавите и добре запазени имоти.
Дамян е човекът, който постоянно е в двора си и наблюдава случващото се от години във фаталната къща с номер 3.
Първоначално постройката е била на местния жител дядо Иван. Той вдигнал грубия строеж на два етажа, но още преди да я завърши, починал и така имотът преминал в ръцете на сина му Тошко.
Той се оженил и започнал бурно да развива бизнес в Приморско, където решил да си строи къща. Междувременно довършил и зданието в село Българи. Съседът не знае какво се е случило при младото семейство, но твърди, че жената на въпросния Тошко е постъпила непочтено, след което двамата са се разделили. Тошко се върнал обратно в с. Българи и заживял сам в завършения от него имот.
Бил толкова нещастен, че не искал да вижда никого. Стоял затворен вътре и накрая умрял, напълно самотен в къщата.
"След Тошко тук пристигна Иван Шопа и жена му Роса от София. Шопа каза, че ще развива голям туризъм, ремонтира отново къщата, даже сложи и парно. Твърдеше, че от Слънчев бряг ще идват рейсове с туристи, а вътре ще има готвачи, ще текат парите. Той се повъртя няколко години и изведнъж каза, че ще я продава. Иван Шопа изчезна. Дойде Руската мафия, те оставиха един пиян, на когото бяха казали, че докато не намери купувач няма да мърда от нея. Това го знам от него. И той умря. След него дойде Борис Канадеца. И той си тръгна, а тези, които сега ги намериха умрели в кемпера, бяха шестите собственици. Те дойдоха тук преди 3 години. Не контактуваха с мен. Ходиха с черни дрехи. Не паркираха пред къщата, а винаги отзад към оградата. Заради това не съм видял какви хора са влезли от задната страна“, разказа Дамян пред "Флагман".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 214
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Покупката на нова кола е по-изгодна от втора употреба
12:15 / 16.02.2026
Временно спират продажбите на окситоцин у нас
12:15 / 16.02.2026
Журналист: Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Калушев...
11:50 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 12...
11:07 / 16.02.2026
София Андреева иска съд за сина си
10:47 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана ...
10:29 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS