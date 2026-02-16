ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Съсед на Калушев: Който купи тази къща - умира
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:45Коментари (0)4430
©
"Който е дошъл в тази къща, хаир не е видял. Шестима се изредиха като собственици – всичките умряха“. С тези думи започва разговорът ни с жителя на странджанското село Българи – Дамян, който не се страхува да говори.

Тук живеещите около 50-ина човека не контактуват с външни хора по принцип и това е възпитавано у тях от поколения. Затова свидетелства и поведението на кмета им Петър Недялков, от когото нищо не може да се получи като информация за случващото се с един от най-хубавите и добре запазени имоти.

Дамян е човекът, който постоянно е в двора си и наблюдава случващото се от години във фаталната къща с номер 3.

Първоначално постройката е била на местния жител дядо Иван. Той вдигнал грубия строеж на два етажа, но още преди да я завърши, починал и така имотът преминал в ръцете на сина му Тошко.

Той се оженил и започнал бурно да развива бизнес в Приморско, където решил да си строи къща. Междувременно довършил и зданието в село Българи. Съседът не знае какво се е случило при младото семейство, но твърди, че жената на въпросния Тошко е постъпила непочтено, след което двамата са се разделили. Тошко се върнал обратно в с. Българи и заживял сам в завършения от него имот.

Бил толкова нещастен, че не искал да вижда никого. Стоял затворен вътре и накрая умрял, напълно самотен в къщата.

"След Тошко тук пристигна Иван Шопа и жена му Роса от София. Шопа каза, че ще развива голям туризъм, ремонтира отново къщата, даже сложи и парно. Твърдеше, че от Слънчев бряг ще идват рейсове с туристи, а вътре ще има готвачи, ще текат парите. Той се повъртя няколко години и изведнъж каза, че ще я продава. Иван Шопа изчезна. Дойде Руската мафия, те оставиха един пиян, на когото бяха казали, че докато не намери купувач няма да мърда от нея. Това го знам от него. И той умря. След него дойде Борис Канадеца. И той си тръгна, а тези, които сега ги намериха умрели в кемпера, бяха шестите собственици. Те дойдоха тук преди 3 години. Не контактуваха с мен. Ходиха с черни дрехи. Не паркираха пред къщата, а винаги отзад към оградата. Заради това не съм видял какви хора са влезли от задната страна“, разказа Дамян пред "Флагман".


Още по темата: общо новини по темата: 214
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Покупката на нова кола е по-изгодна от втора употреба
12:15 / 16.02.2026
Временно спират продажбите на окситоцин у нас
12:15 / 16.02.2026
Журналист: Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Калушев...
11:50 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 12...
11:07 / 16.02.2026
София Андреева иска съд за сина си
10:47 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана ...
10:29 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: