Съсед на Калушев: Който купи тази къща - умира

© "Който е дошъл в тази къща, хаир не е видял. Шестима се изредиха като собственици – всичките умряха“. С тези думи започва разговорът ни с жителя на странджанското село Българи – Дамян, който не се страхува да говори.



Тук живеещите около 50-ина човека не контактуват с външни хора по принцип и това е възпитавано у тях от поколения. Затова свидетелства и поведението на кмета им Петър Недялков, от когото нищо не може да се получи като информация за случващото се с един от най-хубавите и добре запазени имоти.



Дамян е човекът, който постоянно е в двора си и наблюдава случващото се от години във фаталната къща с номер 3.



Първоначално постройката е била на местния жител дядо Иван. Той вдигнал грубия строеж на два етажа, но още преди да я завърши, починал и така имотът преминал в ръцете на сина му Тошко.



Той се оженил и започнал бурно да развива бизнес в Приморско, където решил да си строи къща. Междувременно довършил и зданието в село Българи. Съседът не знае какво се е случило при младото семейство, но твърди, че жената на въпросния Тошко е постъпила непочтено, след което двамата са се разделили. Тошко се върнал обратно в с. Българи и заживял сам в завършения от него имот.



Бил толкова нещастен, че не искал да вижда никого. Стоял затворен вътре и накрая умрял, напълно самотен в къщата.



"След Тошко тук пристигна Иван Шопа и жена му Роса от София. Шопа каза, че ще развива голям туризъм, ремонтира отново къщата, даже сложи и парно. Твърдеше, че от Слънчев бряг ще идват рейсове с туристи, а вътре ще има готвачи, ще текат парите. Той се повъртя няколко години и изведнъж каза, че ще я продава. Иван Шопа изчезна. Дойде Руската мафия, те оставиха един пиян, на когото бяха казали, че докато не намери купувач няма да мърда от нея. Това го знам от него. И той умря. След него дойде Борис Канадеца. И той си тръгна, а тези, които сега ги намериха умрели в кемпера, бяха шестите собственици. Те дойдоха тук преди 3 години. Не контактуваха с мен. Ходиха с черни дрехи. Не паркираха пред къщата, а винаги отзад към оградата. Заради това не съм видял какви хора са влезли от задната страна“, разказа Дамян пред "Флагман".