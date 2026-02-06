ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Строителен инвеститор: Kъм момента се счита за по-изгодна покупката на жилище с ипотечен кредит
"Тъй като лихвите по ипотечните кредити в България остават сравнително ниски, към момента се счита за по-изгодна покупката на жилище с ипотечен кредит“, казва пред businessnovinite.bg Диляна Христова, строителен инвеститор.
Лихвите по ипотеките в България остават сравнително ниски, което прави месечните вноски конкурентни, а понякога дори по-ниски от наемите за сходни имоти.
Но "по-изгодно“ не винаги означава "по-подходящо“, припомня експертът. Всичко зависи от нагласите, начина на живот и финансовите възможности на конкретния човек. Практиката показва, че за много хора първата крачка към собствен дом минава именно през наем. Това време не е "изгубено“ – напротив. То помага да се изчистят критериите, като например колко стаи са нужни, коя локация е удобна, колко важни са транспортът, парковете, училищата.
"Млади купувачи без деца избират по-малки жилища, без значение дали в близост има детски градини и училища, за тях водещо е местоположението и достъпът до работното място или учебното заведение.“
Еврото е голямата промяна, която…не промени всичко
Макар приемането на еврото да звучи като сериозен вододел, към момента не се наблюдава драматична промяна в поведението на купувачите. Пазарът по-скоро се раздели на две групи: едните побързаха да купят "преди еврото“, а другите решиха да изчакат и да видят какво ще се случи.
"Само по себе си въвеждането на еврото не води автоматично до трансформации, все пак до момента продажните цени на имотите в България бяха в евро, а не в лева, макар и платими и в двете валути. По отношение на някакъв ефект, който може да изненада експертите, към момента няма такива индикации, но то затова се нарича "изненада“, ще следим с интерес какво ще се случи през тази година.“, споделя експертът.
Краят на миналата година беше изключително активен откъм сделки по две причини: традиционно в последните месеци на всяка година се реализират повече сделки и от друга страна активизирането на хората, които бързаха да закупят жилище преди въвеждането на еврото. Диляна споделя, че по нейни наблюдения купувачи, които са имали желание да се сдобият с жилище през 2025 г. и не са успели, продължават с търсенето на такова, без страх от новата валута.
Ще скочат ли наемите?
Прогнозите за 2026 г. сочат умерено покачване на наемите в България, обвързано с растящите доходи и търсенето в големите градове, без резки скокове.
"Очаква се имотният пазар да остане стабилен, като цените на жилищата може да нараснат с 5-8%, подкрепени от по-лесно ипотечно кредитиране след приемането на еврото. За разлика от цените за покупка, наемите са по-пряко свързани с доходите на домакинствата, което поставя естествена граница на покачването им.“
По нейни думи основни фактори, които влияят са високата мобилност на работната сила и ограниченото предлагане на качествени жилища под наем в големите градове.
"Тези фактори ще поддържат наемите високи“.
Друг фактор, който е по-малко видим, но важен е намаляването на издадените разрешения за строеж, особено в София. По-малко ново строителство при постоянно търсене означава натиск нагоре върху цените. Интересното е, че високите продажни цени поддържат и наемния пазар активен – не всеки може или иска да купува, дори когато кредитите са достъпни.
Най-големите рискове
Рискове има, но засега те не изглеждат драматични. Според Диляна Христова един от тях е евентуално затягане на изискванията от страна на Централната банка, което би направило ипотеките по-труднодостъпни. Другият е добре познатият исторически модел – след въвеждане на еврото в други държави често се наблюдава ръст на цените на имотите в следващите години.
Това обаче не означава сривове или балони, а по-скоро плавни, пазарно обосновани движения.
Няма универсален отговор на въпроса "ипотека или наем“. Има личен избор. Но едно е ясно: пазарът остава стабилен, предвидим и далеч от крайности. А за купувачите и наемателите това е може би най-добрата новина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1882
|предишна страница [ 1/314 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призов...
16:07 / 06.02.2026
МВР: Още в началото са проведени разговори с родител на едно от и...
14:33 / 06.02.2026
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS