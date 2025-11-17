ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Строги проверки на личните документи при превалутиране на левове в евро в пощите
"Анонимни ползватели на услугата няма да има. Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани", посочва той.
Оценени са всички рискове за нивото на сигурност в малките обекти, уверява Кирилов.
Възрастните хора са рискова група. За целта се провеждат информационни кампании по места, съвместно с териториалните структури на МВР.
"Подчертаваме изрично, че услугата по превалутиране в тези малки населени места, където няма други финансови институции, се извършва само и единствено в пощенските станции."
Всякакви други обаждания, които ще подканват хората да го направят другаде и с мотив спешност, са измама, подчертава Александър Кирилов.
Ще има публикуван списък на пощенските станции, които ще могат да обменят по предварителна заявка по-големи суми.
Допуска се превалутиране да се прави и с нотариално заверено пълномощно, чийто образец предстои да бъде публикуван. Упълномощеният ще представя и своя документ за самоличност, както и копие на документа за самоличност на упълномощителя, което няма да се нуждае от нотариална заверка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1402
|предишна страница [ 1/234 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търси се нов директор за една от най-сладките държавни работи
21:34 / 16.11.2025
Николай Василев с тежка критика пред "Фокус"
20:21 / 16.11.2025
Мрежата кипна: На видеото се вижда как майката се връща и вижда у...
19:46 / 16.11.2025
Почина Царя на баничките
18:31 / 16.11.2025
Иво Христов: ЕС и България са само зрители и изпълнители
19:17 / 16.11.2025
Подготвена е организация банкоматите да пускат евро от 00:00 ч. н...
18:22 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS