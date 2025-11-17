ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Строги проверки на личните документи при превалутиране на левове в евро в пощите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:37Коментари (0)226
©
При превалутирането на българските левове в евро в пощите ще се проверяват документите за самоличност, като ще се прави тяхно копие и ще се извършва проверка за валидността им.Това пояснява пред БНР Александър Кирилов, който отговаря за сигурността в "Български пощи".

"Анонимни ползватели на услугата няма да има. Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани", посочва той.

Оценени са всички рискове за нивото на сигурност в малките обекти, уверява Кирилов.

Възрастните хора са рискова група. За целта се провеждат информационни кампании по места, съвместно с териториалните структури на МВР.

"Подчертаваме изрично, че услугата по превалутиране в тези малки населени места, където няма други финансови институции, се извършва само и единствено в пощенските станции."

Всякакви други обаждания, които ще подканват хората да го направят другаде и с мотив спешност, са измама, подчертава Александър Кирилов.

Ще има публикуван списък на пощенските станции, които ще могат да обменят по предварителна заявка по-големи суми.

Допуска се превалутиране да се прави и с нотариално заверено пълномощно, чийто образец предстои да бъде публикуван. Упълномощеният ще представя и своя документ за самоличност, както и копие на документа за самоличност на упълномощителя, което няма да се нуждае от нотариална заверка.


Още по темата: общо новини по темата: 1402
17.11.2025 »
16.11.2025 »
16.11.2025 »
16.11.2025 »
16.11.2025 »
15.11.2025 »
предишна страница [ 1/234 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Търси се нов директор за една от най-сладките държавни работи
21:34 / 16.11.2025
Николай Василев с тежка критика пред "Фокус"
20:21 / 16.11.2025
Мрежата кипна: На видеото се вижда как майката се връща и вижда у...
19:46 / 16.11.2025
Почина Царя на баничките
18:31 / 16.11.2025
Иво Христов: ЕС и България са само зрители и изпълнители
19:17 / 16.11.2025
Подготвена е организация банкоматите да пускат евро от 00:00 ч. н...
18:22 / 16.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зверство срещу 18-годишно момиче
Ремонтират Природонаучния музей
Природни стихии
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: