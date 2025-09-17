ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Стотици запалиха свещ в памет на малкия Иван
В памет на Иван, на единствената си рожбичка, загинала по нелеп начин, съкрушените родители посветиха траурно възпоменание с вярата, че като общество не трябва да забравяме, че трябва да търсим отговорност, за да няма повече предпоставки за такава трагедия, каквато ги връхлетя.
"Надяваме се, вярваме, че никой никога няма да изпитва такава болка, каквато изпитваме ние. И нека нашата трагедия не е напразна...“ – споделиха през сълзи почернените родителите.
И това е техният тъжен вик "Вярваме, надяваме се, с любов към Иван!" - към институциите и обществото, изписан на стотици тениски, които облякоха голяма част от хората, присъединили се със сълзи на очи към траурното възпоменание.
Голямо сърце и името на Иван беше изписано със свещички, които горяха в памет на трагично загиналото детенце от Разлог.
Разлог отдаде почит към малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър, почит към скръбта на едно разложко семейство – неутешимо от безвъзвратната загуба. И макар, потънали в скръб, родителите искрено благодариха на всички, съпричастни с тяхната болка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Важно предупреждение за българите в Сърбия
18:41 / 17.09.2025
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
17:29 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:19 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:45 / 17.09.2025
Борисов: Това е безотговорност
16:07 / 17.09.2025
Въведоха нов вид винетка!
15:27 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS