Стотици запалиха свещ в памет на малкия Иван
Автор: Георги Кирилов 20:42
© Община Разлог
Тази вечер, на големия християнски празник, посветен на вярата, надеждата и любовта, стотици запалиха свещица в памет на едно дете – мечтател, с приключенски дух, който остана завинаги на 8.

В памет на Иван, на единствената си рожбичка, загинала по нелеп начин, съкрушените родители посветиха траурно възпоменание с вярата, че като общество не трябва да забравяме, че трябва да търсим отговорност, за да няма повече предпоставки за такава трагедия, каквато ги връхлетя.

"Надяваме се, вярваме, че никой никога няма да изпитва такава болка, каквато изпитваме ние. И нека нашата трагедия не е напразна...“ – споделиха през сълзи почернените родителите.

И това е техният тъжен вик "Вярваме, надяваме се, с любов към Иван!" - към институциите и обществото, изписан на стотици тениски, които облякоха голяма част от хората, присъединили се със сълзи на очи към траурното възпоменание.

Голямо сърце и името на Иван беше изписано със свещички, които горяха в памет на трагично загиналото детенце от Разлог.

Разлог отдаде почит към малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър, почит към скръбта на едно разложко семейство – неутешимо от безвъзвратната загуба. И макар, потънали в скръб, родителите искрено благодариха на всички, съпричастни с тяхната болка.


Още по темата: общо новини по темата: 16
12.09.2025 Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в
Несебър 
09.09.2025 Деца под 14 години ще ползват рискови атракциони само с придружител и декларация за съгласие
28.08.2025 Тежки дни за фирмата, предлагаща парасейлинг на Южния плаж в Несебър
28.08.2025 Концесионер: Това е абсурдно!
26.08.2025 Майка на 8-годишно дете: Казаха ми, че ще се озова в Пазарджик, ако въжето се скъса
25.08.2025 Георги Матеев: Защо в България няма да стъпя на какъвто и да е атракцион?
