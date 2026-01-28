ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|След трагедията с 8-годишния Иван от Разлог НС прие промени за атракционите по морето
Според новоприетия закон всеки доставчик на атракционни услуги ще подлежи на задължителна регистрация в национален туристически регистър с цел гарантиране на прозрачност и информираност за потребителите. Също така всеки, който предоставя такива услуги, ще трябва да осигурява застраховка "злополука" за клиентите и да преминава редовни проверки от акредитирани органи.
Въвеждат се задължително обучение на персонала, както и планове за безопасност, както и контрол на съоръженията преди пускането им в експлоатация. Нарушителите ще подлежат на глоби до 100 000 лв. и отнемане на регистрацията.
Решението на депутатите е след трагедията това лято, когато 8-годишно дете загина след падане от парашут. Инцидентът стана на Южния плаж в Несебър. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия детето почина. По първоначални данни Иван Делинов е бил заедно с майка си, като са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха. В хода на разследването стана ясно, че инцидентът е станал вследствие на скъсване на защитните колани.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
17:11 / 28.01.2026
Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
16:35 / 28.01.2026
Андрей Гюров: Готов съм!
16:02 / 28.01.2026
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS