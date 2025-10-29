ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задължителна застраховка "Злополука" и цял пакет от законови промени за атракционите у нас
Министерски съвет днес прие проекта на закона за общите а изисквания при предоставяне на атракционни услуги. Законопроектът е изготвен заради поредица от инциденти при използване на атракционни.
Ето какви са нововъведенията:
Въвежда се застраховка "Злополука"
Задължително ще се изисква се регистрация на тиква услуги към Министерството на туризма
Налагат се ежедневни проверки и правила
План за безопасност и назначено отговорно лице
За всички лица под 14 години се изисква придружител
Контролът ще се осъществява от различни институции според вида на атракциона:
Гражданска въздухоплавателна администрация за въздушните
Морска администрация за водните
Общините за сухопътните
Комисията за защита на потребителите ще следи за правата на ползвателите
След приемането на закона от НС, бизнесът ще има 6-месечен срок за всички атракциони. До началото на активния летен сезон се очаква да имаме сигурността на новия закон.
