Пуснаха от ареста двама от обвиняемите за смъртта на детето, паднало от парашут
20:41
Двама от  обвинените за смъртта на 8-годишното дете, което падна от парасейлинг от 50 метра височина край Южния плаж в Несебър на 18 август, са освободени от ареста.

Отговорникът на водната база, която отговаря за атракциона -  Петко Стефанов, е освободен под парична гаранция от 7 хиляди лева. Морякът на лодката, теглила въжетата преди инцидента - Камен Тенев, който според обвинението е сложил коланите на 8-годишния Иван, вече е с мярка "подписка".

Двамата бяха задържани за постоянно в ареста с решение на Апелативния съд в Бургас на 28 август.


29.10.2025 Задължителна застраховка "Злополука" и цял пакет от законови промени за атракционите у нас
17.09.2025 Стотици запалиха свещ в памет на малкия Иван
12.09.2025 Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
Несебър 
09.09.2025 Деца под 14 години ще ползват рискови атракциони само с придружител и декларация за съгласие
28.08.2025 Тежки дни за фирмата, предлагаща парасейлинг на Южния плаж в Несебър
28.08.2025 Концесионер: Това е абсурдно!
Още новини от Национални новини:
Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка
21:09 / 15.12.2025
21:09 / 15.12.2025
"Балкани" за АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания з...
21:10 / 15.12.2025
21:10 / 15.12.2025
Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
19:37 / 15.12.2025
Очаква ни студена утрин
18:45 / 15.12.2025
Нападение и кражба в СПА столицата ни
18:15 / 15.12.2025
Осъдиха двама медици от Сливен за смъртта на дете
19:04 / 15.12.2025
19:04 / 15.12.2025

Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
