Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:40
©
"Българските политици сгрешиха. Въвеждането на еврото беше грешка".

Това заяви пред БНР проф. Стив Ханке, преподавател по "Приложна икономика" в университета "Джонс Хопкинс".

Валутният борд донесе стабилност на България, отбеляза той.

"Участвах в създаването му през 1997 година – най-ефективната и най-лишената от корупция институция в България след падането на комунизма. След въвеждането му хиперинфлацията веднага спадна. Политиците бяха принудени да следват политика на балансиран бюджет и да намалят дълга на България.

Приемането на еврото не е добра идея, защото по този начин България се отказва от суверенитет по отношение на паричната си политика".

От практическа гледна точка България не може да се откаже от еврото, обясни той в предаването "РадиоТочка" по БНР.

Проф. Ханке коментира прогнозата на Симеон Дянков, че през 2027 година България ще е в свръхдефицит.

"Мисля, че е абсолютно прав. Валутният борд е като осмирителна риза за политиците. Той е средство да се ограничат фискалните разходи, т.е да се контролират разходите на правителството. Това е една от причините, поради която искаха да се отърват от борда-за да могат да харчат безконтролно. Те ще започнат да харчат по-неразумно, да трупат дългове, които в крайна сметка ще трябва да бъдат връщани от обикновените българи. Фискалната позиция на България със сигурност ще се влоши, след като вече не е в режим на Валутен борд".

Единственият начин да се упражни контрол върху ситуацията е като се направят промени в Конституцията, смята проф. Ханке.

"Да заложите дългова спирачка. Втората промяна в Конституцията трябва да бъде, че държавните разходи не могат да нарастват с темп, който е по-бърз от нарастването на икономиката".

Той отбеляза, че на българите не е дадена възможност пряко да решат дали еврото да бъде прието.

"Присъединяването на България към ЕС е свързано само с едно задължение, което е неясно във времето и в което се казва, че ще приеме в някакъв неопределен следващ момент единната европейска валута. Няма посочена конкретна дата. Капанът щракна и България не може да излезе от единния валутен съюз.

Основният ефект от приемането на еврото ще се почувства чрез нарастване на дефицита и повишаване на разходите на правителството, което ще доведе до нарастване на дълга и ще се отрази негативно върху джоба на всеки българин. Това ще доведе и до повишаване на политическата нестабилност в страната, защото политиците направиха нещо, което българите не желаеха. Ще доведе до възход на популизма. Това ще бъде най-тежкият негатив от приемането на еврото в България".

Това, което ще се случи с инфлацията в България, е пряка функция на случващото се в еврозоната, каза той.

"Ще следва тенденциите в еврозоната.

Мисля, че еврозоната ще има сериозни проблеми, защото производителността е много ниска, икономическият растеж е нисък, а политическото лидерство не е на необходимото ниво. Фискалната ситуация в повечето страни е изключително тревожна в момента. Във Франция непрекъснато се сменят правителства, които падат от власт по-бързо от тези в България и това се дължи на бюджета. Мисля, че фискалната ситуация ще продължи да се влошава".

Проф. Ханке прогнозира също, че отношенията между САЩ и ЕС ще продължат да се влошават.


