Старт на консултациите при президента точно в 10.00 часа

© Днес точно в 10.00 ч. започват консултациите при президента.



Припомняме, че това се слува след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.



Първи при държавния глава ще бъдат представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.



След това - от 11.30 часа – на "Дондуков" 2 ще дойдат и представители на парламентарната група на ПП-ДБ. График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.