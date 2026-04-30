Днес от 10:00 ч. започва първото тържествено заседание на 52-рото Народно събрание, свикано от президента Илияна Йотова след проведените на 19 април предсрочни избори. В новия парламент влизат пет политически формации, но те ще бъдат разделени в шест парламентарни групи поради решението на ПП и ДБ да се регистрират отделно. Звънецът ще удари 77-годишният бивш шеф на НСО и на НСБОП Румен Миланов. Миланов е доайен сред депутатите в това Народно събрание и по традиция ще пожелае "на добър час", като поведе първото пленарно заседание до избора на председателя титуляр.

Номинацията за председател на парламента

Очаква се за председател на 52-рото Народно събрание да бъде предложена юристката Михаела Доцова, кандидатура на "Прогресивна България“. С този избор се цели запазване на традицията от последните години жена да ръководи висшия законодателен орган, припомня Plovdiv24.bg. Доцова притежава солиден опит в държавната администрация, включително като началник на кабинета и главен секретар в Министерството на околната среда и водите, както и като юрист в администрацията на София-област.

Политическо представителство и мандати

След осмите извънредни парламентарни избори за последните пет години, в страната е сформирано ясно мнозинство. Формацията "Прогресивна България“ спечели вота с 44.59% подкрепа и ще разполага със 131 мандата. Втората сила ГЕРБ-СДС получава 39 места в залата с 13.39% от гласовете. Демократична България (ДБ) ще има 21 народни представители, а Продължаваме промяната (ПП) – 16, след като двете партии избраха да действат като отделни групи. ДПС разполага с 21 депутати, а "Възраждане“ влиза в парламента с 12 представители.

Лидерство на парламентарните групи

Парламентарната група на победителите от "Прогресивна България“ се очаква да бъде оглавена от бившия евродепутат Петър Витанов, който има предишен опит и в българското Народно събрание. По време на първото заседание всяка от шестте формации ще очертае своите законодателни приоритети. Тържественото начало ще бъде съпроводено и от официално обръщение на президента Илияна Йотова към новите депутати.

Новото разпределение в пленарната зала

Политическите сили вече се договориха за разпределението на местата в залата, като всяка партия ще има представител на първия ред. "Прогресивна България“ заема център-ляво, ГЕРБ-СДС – център-дясно, а представителите на ПП и ДБ ще се разположат в крайните десни редици. ДПС ще се позиционира между двете най-големи групи, докато "Възраждане“ заема местата в крайната лява част на залата.