Лидерите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще проведат ключова среща днес следобед, за да определят бъдещата си съвместна стратегия в Народното събрание. Основният въпрос на преговорите е дали двете формации ще продължат да действат като единна парламентарна група, или ще се разделят на две самостоятелни структури.

Поканата за разговор е дошла от страна на "Продължаваме промяната", като колегите им от "Демократична България" вече са потвърдили участието си, съобщава Nova. Срещата е насрочена за късния следобед в сряда, веднага след редовното заседание на парламентарната група.

Този лидерски разговор е от критично значение за конфигурацията на силите в парламента,след като в последните дни има редица спекулации, че коалицията може и да се разпадне заради вътрешна битка за позиции.

Plovdiv24.bg припомня, че сериозна полемика предизвика темата Асен Василев от кой МИР ще стане депутат - Пловдив или Хасково и по този начин дали ще отстъпи мястото на следващия в листата Манол Пейков или Владислав Панев.

В крайна сметка той обяви, че ще стане народен представител от Пловдив и Манол Пейков отпадна от състава на 52-то Народно събрание.