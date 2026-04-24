Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев е избрал да стане депутат от Пловдив. Това обяви самият Василев в профила си в социалните мрежи. С избора се слага точка на дилемата за втория народен представител от 16 МИР Пловдив град, предава Plovdiv24.bg.

"Говорих с лидерите на "Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. "Да, България“ и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента.

Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от "Демократична България“. Не е моя работа като лидер на "Продължаваме Промяната“ да избирам между техните кандидати.

Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив.

Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В "Продължаваме Промяната“ винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов.".

Plovdiv24.bg припомня, че ПП-ДБ има два депутатски мандата от 16 МИР Пловдив град. През изминалата седмица се разрази епична битка, основно в социалните медии, кой да ги заеме. Причината бе, че вторият в листата Манол Пейков събра 2232 преференции, а осмият Чило Попов получи 2803 гласа. Водачът Асен Василев бе подкрепен от 5126 пловдивчани. След като Василев избра Пловдив, освобождава мястото в Хасково и така в парламента влиза номинацията на ДСБ Владислав Панев.