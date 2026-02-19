София Андреева заговори за тунел в "Петрохан", който "обяснява много странни неща"

© София Андреева, майката на Валери Андреев – първото момче, което се отдели от групата на Ивайло Калушев и подаде сигнал към органите на реда, излезе с ново сензационно разкритие във Фейсбук:



"Полицията продължава да блокира достъпа до хижата. Нали приключи следствието. Защо продължават да стоят там?



В хижата има тунел от хижата, водещ към Северна България. Така е построена през 80-те години на миналия век. Била е замислена като тренировъчен център за разни организации.



Абсолютно бях изключила за този тунел, имайки предвид шока който изживявам от цялата мерзост. Какво още прави там полицията и защо нищо не казва за тунела.



Изследват ли го или го зазиждат?



Тунелът обяснява много странни неща, как тия мъжаги се оставиха да ги убият. Обяснява защо полицията продължава да варди, при положение че случаят е приключен".