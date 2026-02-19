ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
София Андреева заговори за тунел в "Петрохан", който "обяснява много странни неща"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21Коментари (1)1998
©
София Андреева, майката на Валери Андреев – първото момче, което се отдели от групата на Ивайло Калушев и подаде сигнал към органите на реда, излезе с ново сензационно разкритие във Фейсбук:

"Полицията продължава да блокира достъпа до хижата. Нали приключи следствието. Защо продължават да стоят там?

В хижата има тунел от хижата, водещ към Северна България. Така е построена през 80-те години на миналия век. Била е замислена като тренировъчен център за разни организации.

Абсолютно бях изключила за този тунел, имайки предвид шока който изживявам от цялата мерзост. Какво още прави там полицията и защо нищо не казва за тунела.

Изследват ли го или го зазиждат?

Тунелът обяснява много странни неща, как тия мъжаги се оставиха да ги убият. Обяснява защо полицията продължава да варди, при положение че случаят е приключен".


Още по темата: общо новини по темата: 239
19.02.2026 Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и
аз
19.02.2026 Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
18.02.2026 Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му
дарител
18.02.2026 Вижте с отлично качество новите записи от камерите на "Петрохан"
18.02.2026 В кръвта на Ивайло Калушев има наличие на фенобарбитал
18.02.2026 Властите за "Петрохан": Нямаме какво да крием
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Какво обяснявал тунела, че нещо не разбрах?! За каква мерзост става въпрос? И защо има още родители, на които не са им отнели родителските права?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Гюров каза "Да" на ЦИК
15:13 / 19.02.2026
Бойко Борисов: Няма как да не ви похваля
14:29 / 19.02.2026
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, с...
13:52 / 19.02.2026
Окончателно: Част от данните за случаи на педофилия ще бъдат публ...
13:43 / 19.02.2026
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвър...
13:03 / 19.02.2026
Николай Василев: Ръстът на цените при услугите е свързан с увелич...
12:54 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Въздушна линейка кацна в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: