|Социолог: Росен Желязков би бил добра дясна кандидатура за президентските избори
Тончев е на мнение, че е възможно Радев да напусне поста си и да даде началото на нова партия, ако конфликтът в Украйна претърпи изменение.
Възможно е Румен Радев да влезе в изпълнителната власт и да се облагодетелства от промените в законите, които носят рестрикции на президентската институция, допусна Тончев пред NOVA NEWS.
За сътресенията в службите Тончев отбеляза, че противопоставянето е очевидно и такъв тип проблеми трябва да се решават от принципни съображения, а не срещу конкретен човек.
Относно критичната ситуация с наводненията социологът коментира, че е много трудно да се реагира на природните стихии с работа "на парче". Той смята, че “куца дългосрочното планиране", а дългосрочната визия е ключова.
