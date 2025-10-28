Социалният министър с обещание

© Булфото "Предложенията за промяна в данъците и осигуровките трябва да минат през Съвета за съвместно управление. Става дума за швейцарското правило, минималната работна заплата и това най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат. В социалната сфера всичко върви нормално", заяви пред журналисти социалният министър Борислав Гуцанов.



По думите му е подписал решението минималната работна заплата да бъде 1213 лв.



"Всеки ден се водят разговори за бюджета и въпреки сложната обстановка няма напрежение - просто "нещата трябва да бъдат изпипани", допълни Гуцанов.