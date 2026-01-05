ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората да ми плащат в лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:34
©
В първите дни от новата година и с началото на официалното въвеждане на еврото у нас преходът към новата валута в малките населени места върви бавно и предпазливо. В селата Хотница и Русаля, край Велико Търново, и клиенти, и търговци все още предпочитат българския лев, а еврото засега остава по-скоро тема за разговор, отколкото реално средство за разплащане.

В магазините хората продължават да плащат основно в левове. Мнозина признават, че все още не са се снабдили с евро и не бързат да го използват.

"Навсякъде предлагам левове, защото нямам евро, и също ми връщат левове“, казва пред БНТ местен жител.

Други са категорични, че не очакват рязка промяна: "Още в лева си пазарувам. Няма на кого да вдигат цените търговците – просто няма кой да ги плати.“

За чужденците, установили се в България, приемането на еврото изглежда по-естествено. Австралиецът Колин, който живее в Русаля, смята, че за страната това е логична стъпка като член на Европейския съюз. По думите му обаче местните хора не са особено впечатлени: "Българите са истински патриоти и левът, заедно с историята, е нещо, от което трудно биха се разграничили.“

Най-силно новата валута се усеща в малките магазини, където преходът носи и най-много напрежение. В село Хотница собственикът на магазина признава, че не е успял да се снабди с достатъчно евро и в първите дни работи почти изцяло с левове.

"Стартирах притеснен – как ще връщам ресто в евро. Казвам на хората: платете ми в лева, защото нямам достатъчно евро за обмяна. Стресът е голям и за нас“, споделя търговецът.

Той очаква реалното разплащане в евро да започне след 7 януари, когато пенсиите ще бъдат изплатени в новата валута.

"Тогава ще се завърти колелото, защото повече възрастни хора ще имат евро в себе си“, казва той.

В село Русаля ситуацията е различна. Там подготовката за еврото е започнала още през лятото – със смяна на софтуер, закупуване на нов хардуер и заявяване на стартови пакети с евро монети и банкноти.

"Направихме всичко необходимо – два монитора за клиентите, актуализиран софтуер и стартови пакети. За малък магазин това е напълно достатъчно“, обяснява собственикът.

Въпреки подготовката, и тук основното предизвикателство се оказва рестото. Някои клиенти купуват дребни стоки с банкноти с голям номинал, не толкова от нужда, колкото за да получат ресто в евро. Така наличностите бързо се изчерпват.

"Идват със 100 лева и купуват един хляб, само за да вземат евро. Това може да ни остави без банкноти много бързо“, казва търговецът.

Очакванията на търговците са, че тези затруднения ще бъдат временни и ще отшумят в рамките на няколко дни – когато еврото реално влезе в портфейлите на хората и стане част от ежедневието и в най-малките населени места.


предишна страница [ 1/276 ] следващата страница






При първата смяна на парите след “прехода”, в кръчмата която имах, ми артисаха 20,000 лева от хора които не бяха разбрали кога е срока за обмяна на старите соц.кинти. Идваха хорицата да пият по една ракия, наливах им, а когато трябваше да платят вадеха “димитровчета”. Няма да споменавам как са се обменяли парите през 1947-48 година!!!
+1
 
 
Значи като гледам имал е време да иде да си направи бъз кът, но не е имал време да си вземе стартови пакети, при все че от лятото банките молят клиентите им да заявят колко ще им трябва от началото на Януари. После пак ще са изненадани.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

