ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но търговците слагат яки надценки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:24Коментари (0)645
©
С близо 1 лев е поевтинял кашкавалът у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Цената на сиренето обаче се повишава. Данните са на фона на констатацията на КНСБ за разлика в цената на сиренето от производител до магазина от над 70%.

До данни на ДКСБТ в началото на юни цената на кашкавала е била 18,55 лв. За месец се е понижила с 60 стотинки. Според последните данни от тази седмица цената му на едро е 17,65 лв.

Обратна е тенденцията при сиренето. Най-ниска е била цената му в края на юли – 11,17 лв. От тогава до тази седмица се е повишила с малко над 40 стотинки. Така на едро в момента то струва 11,60 лв.

Каква е причината кашкавалът да е по-скъп от сиренето?

Мандрата на Стоил Костов повече от 30 години произвежда краве сирене. Търгува млечните продукти чрез дистрибутори и казва, че не е вдигал цените повече от година.

"Имаме някакви наблюдения, че спекулативно се вдигат цените на млечните продукти, но това не е от нас, цената ни на едро е 16,80 лв. за краве сирене с ДДС, оттам дистрибуторът си слага 10-15 процента, търговецът си слага около 30% и цената става 24-25 лв.“, казва Стоил Костов.

Собственикът на мандра е категоричен, че от години не е вдигал цените и ако има поскъпване при производителите, то винаги е обосновано – при поскъпване на млякото и производствените разходи.

От Асоциацията на млекопреработвателите обясниха разликата в цените на кашкавала и сиренето. 

"За производството на 1 кг кашкавал са необходими най-малко 10 литра мляко. Той е коренно различен продукт. Сиренето и кашкавалът се придобиват от различни продукти. От бранша не вярвам някой да е пипал цените през последните 6 месеца, камо ли да в вдигал цените с 10-20 стотинки“, коментира Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България.

Според ДКСБТ увеличение няма.

"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата от последните три седмици има доста стабилно предлагане и при кашкавала имаме едно намаление от 70-80 стотинки. Този показател е добър“, уточнява за bTV председателят на комисията Владимир Иванов.

Спрямо сезона и предлагането цените на кашкавала и сиренето са нормални, посочват още от държавната комисия по стоковите борси и тържища.


Още по темата: общо новини по темата: 736
17.08.2025 Българинът вече харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни
напитки
16.08.2025 Брашното и олиото - най-скъпи в Пловдив
11.08.2025 Радомир Чолаков: Гражданите са най-добрият регулатор
10.08.2025 Очаква ни двойно поскъпване на рибата
05.08.2025 КЗК пита големите вериги на какви цени са продавали храните от първа необходимост и ще поскъпват ли още
05.08.2025 Производители: Продуктите пак ще се купуват, но може би няма да са на толкова ниски цени
предишна страница [ 1/123 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ученик и негов роднина са открити мъртви, влезли в морето при чер...
12:53 / 17.08.2025
Доц. Ангел Кунчев: От 2021 г. големите производители знаят за рис...
12:14 / 17.08.2025
Трагедия в планината: Млад мъж загина под Мусала
11:09 / 17.08.2025
Крадец си тръгна от магазин с необичайна плячка
10:31 / 17.08.2025
Проф. Вюрмелинг за еврото: Потребителите могат да предотвратят ви...
10:34 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
09:25 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:00 / 15.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: