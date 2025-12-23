ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари да работим спокойно
Как обаче ще работят търговските обекти и как се подготвят хората за празничната нощ?
Живко Русев има два хранителни магазина, от които единият - денонощен. В бизнеса е от много години и вече веднъж е преживял деноминацията на лева през 99-та с нови цени и банкноти. Сега е поръчал стартовите пакети с евро, с които да работи на 1 януари.
"Единият пакет е 2000 евро в банкноти и 110 евро в монети. Това е единият пакет, аз съм поръчал 5 такива. Взел съм си ги. Вече имам някакви евра, с които да мога да почна да работя“, обясни пред bTV Живко Русев.
Притесненията на собственика са, че до 1 януари остават дни, а все още фирмата, чийто софтуер ползва, не го е актуализирала напълно.
"Идваха веднъж, актуализираха нещата, за да се виждат евро и лева. Трябва да се направи още една, последна актуализация. Не съм сигурен дали ще успеем януари месец да работим спокойно. Просто не знам“, каза още той.
Недялка Тучарова е сред редовните клиенти на магазина. Затова разчита, че познавайки продавачите, няма да стане жертва на измама.
"Аз пазаря в този магазин съвсем редовно. С тези момичета работя от години, познаваме се даже по имена, много са мили и любезни, нямам никакви проблеми“.
Продавачката на касата обаче още не е наясно дали машината ще пресмята рестото и в двете валути, или ще трябва да разчита на калкулатор.
Собственикът на магазина има и други притеснения.
"Те веднъж искаха етикета отгоре да е в лева, отдолу да е в евро. Сега, доколкото чувам, трябвало пак да ги сменяме и това пак е едно излишно време и един излишен труд, едни излишни разходи, защото това са толкова много артикули. За да се сменят всички етикети, това отнема време, отнема средства, отнема много неща“, коментира Живко Русев.
Въпросите за смяната на валутата стават особено актуални в Новогодишната нощ, признават от бранша.
"Имал съм запитване от клиенти и тъй като бях информиран, че в новогодишната вечер няма да може да се ползва картово плащане и ги информирам, че е по-добре в брой. Сега дали евро, или лева. Ще приемам със сигурност и двете валути. Няма как до дванайсет да приемаме едната, а след дванайсет другата“, обясни Емил Стоянов, управител на заведение.
А управителят и колегите му отдавна знаят, че за известен период плащанията с карти няма да са възможни.
От Асоциацията на банките в България успокояват - картовите плащания ще бъдат спрени за до 4 часа - между 21 ч. на 31 декември до 1 часа след полунощ на 1 януари. В този период няма да бъде възможно плащането с карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1515
|предишна страница [ 1/253 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Клиент шокиран от цените в Лондон: В Пловдив само агнешките пържо...
12:41 / 23.12.2025
Голяма наша банка обяви проблем с онлайн банкирането си
12:51 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни ...
12:18 / 23.12.2025
Одобриха 25 млн. лева за програма "Топъл обяд" за над 67 хил. бъл...
12:14 / 23.12.2025
Шефовете в България раздават коледни бонуси между 200 и 500 лева
12:14 / 23.12.2025
Къде да откриете коледни предложения за всеки вкус и бюджет?
11:45 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS