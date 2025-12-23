ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари да работим спокойно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53
©
Без плащане с карта, но само до 4 часа в Новогодишната нощ. Това заявиха от Асоциацията на българските банки.

Как обаче ще работят търговските обекти и как се подготвят хората за празничната нощ?

Живко Русев има два  хранителни магазина, от които единият - денонощен. В бизнеса е от много години и вече веднъж е преживял деноминацията на лева през 99-та с нови цени и банкноти. Сега е поръчал стартовите пакети с евро, с които да работи на 1 януари.

"Единият пакет е 2000 евро в банкноти и 110 евро в монети. Това е единият пакет, аз съм поръчал 5 такива. Взел съм си ги. Вече имам някакви евра, с които да мога да почна да работя“, обясни пред bTV Живко Русев.

Притесненията на собственика са, че до 1 януари остават дни, а все още фирмата, чийто софтуер ползва, не го е актуализирала напълно.

"Идваха веднъж, актуализираха нещата, за да се виждат евро и лева. Трябва да се направи още една, последна актуализация. Не съм сигурен дали ще успеем януари месец да работим спокойно. Просто не знам“, каза още той.

Недялка Тучарова е сред редовните клиенти на магазина. Затова разчита, че познавайки продавачите, няма да стане жертва на измама.

"Аз пазаря в този магазин съвсем редовно. С тези момичета работя от години, познаваме се даже по имена, много са мили и любезни, нямам никакви проблеми“.

Продавачката на касата обаче още не е наясно дали  машината ще пресмята рестото и в двете валути, или ще трябва да разчита на калкулатор.

Собственикът на магазина има и други притеснения.

"Те веднъж искаха етикета отгоре да е в лева, отдолу да е в евро. Сега, доколкото чувам, трябвало пак да ги сменяме и това пак е едно излишно време и един излишен труд, едни излишни разходи, защото това са толкова много артикули. За да се сменят всички  етикети, това отнема време, отнема средства, отнема много неща“, коментира Живко Русев.

Въпросите за смяната на валутата стават особено актуални в Новогодишната нощ, признават от бранша.

"Имал съм запитване от клиенти и тъй като бях информиран, че в новогодишната вечер няма да може да се ползва картово плащане и ги информирам, че е по-добре в брой. Сега дали евро, или лева. Ще приемам със сигурност и двете валути. Няма как до дванайсет да приемаме едната, а след дванайсет другата“, обясни Емил Стоянов, управител на заведение.

А управителят и колегите му отдавна знаят, че за известен период плащанията с карти няма да са възможни.

От Асоциацията на банките в България успокояват - картовите плащания ще бъдат спрени за до 4 часа - между 21 ч. на 31 декември до 1 часа след полунощ на 1 януари. В този период няма да бъде възможно плащането с карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат.


