© Сняг натрупа в Пампорово. Снежната покривка вече е 10 сантиметра.



Температурата е минус 2 градуса. Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.



Припомняме, че днес облачността над западната половина от страната и Североизточна България ще остане значителна и на отделни места в планинските и крайните северозападни райони ще има слаби превалявания от дъжд, като над 1200 метра дъждът ще преминава в сняг.



Времето за ски наближава! Видеото е от село Проглед.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.