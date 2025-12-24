ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Снегът започна по-рано от очакваното
"Бъдете внимателни. Вали много силно още от 5:30 сутринта," апелират те.
Снеговалежи се очакват на по-високите места в нощта срещу Коледа. Днес НИМХ издаде и жълт предупредителен код за валежи в област Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Враца и Видин.
Шофирайте внимателно и подготвени за метеорологичните условия автомобили!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 150
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Извънредна организация по пътищата днес, очаква се засилен трафик...
08:23 / 24.12.2025
Кои са празничните и кои почивни дни по Коледа и Нова година и ка...
07:05 / 24.12.2025
Програмата на БНТ за коледните празници
05:00 / 24.12.2025
В очакване на Бъдни вечер
00:05 / 24.12.2025
Клиничен психолог: Системното гладуване води до преяждане
21:40 / 23.12.2025
Опашки пред търговските центрове: Колко ще изхарчим по празниците...
22:57 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS