ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Снегът достигна България
Над планините утре облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време, съобщават от НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за ...
19:38 / 29.09.2025
Тихомир Безлов: Катаджиите завиждат на ДАИ
19:11 / 29.09.2025
Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако т...
19:39 / 29.09.2025
МВнР издаде предупреждение за българите във Франция
19:11 / 29.09.2025
НОИ изплаща средно по 62 лева на ден на хората в болничен
17:30 / 29.09.2025
Публикуването на данни в интернет портала "Колко струва" стартира...
19:39 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS