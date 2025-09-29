© Рила се окичи с бяла премяна. Снегът заваля при хижа "Мусала", а видео със септемврийския сняг беше качено от Меteo Bulgaria.



Над планините утре облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време, съобщават от НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.



