|Смущаващи кадри от разрушените "Елени"
"Фокус" припомня, че бедствието разкри и редица сериозни нередности в строителството. От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че в архивите на ведомството липсват документи за съгласуване на строителството в "Елените". Според проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР), част от сградите са изградени върху коритото на река Дращела.
"Няма нито едно съгласуване на тези проекти. Има няколко отказа на Басейнова дирекция във времето. Ние сме готови да сътрудничим. При поискване, това, което имаме като документация, като информация - ще бъде предоставено", каза министърът на околната среда и водите Манол Генов преди дни.
