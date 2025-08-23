ИЗПРАТИ НОВИНА
Смъртоносно забавление на морето, властите безсилни
©
Опасно забавление край морето. Туристи скачат от близо 20 метра височина от скалите на нос "Агалина" край Созопол.

На опасното място 22-годишно момче от Узбекистан загина, а негова 18-годишна приятелка от Украйна едва бе спасена след екстремно гмуркане от високо. Въпреки това мястото остава популярно сред търсачите на силни усещания, информира БНТ.

След инцидента, скалите на нос "Агалина" продължават да привличат любители на екстремното, въпреки че повечето знаят за трагедията.

"Аз бях тук само когато вадеха тялото. Питах ги какво стана, обаче не бяха българи и не можах да разбера", каза Атанас Коцев.

Макар Атанас да е видял, че за секунди адреналинът може да се превърне в трагедия, това не го спира да скача от стръмните скали.

"Обичам силните усещания.

БНТ: Но ако Ви коства живота?

Какво Ви казах, аз съм привърженик на екстремните спортове. Аз като цяло доста по-екстремни спортове практикувам", коментира Атанас Коцев.

За повечето от скачащите рискът е част от забавлението.

"Със сигурност има голям риск, просто трябва да го прецениш", заяви Мария Тотева.

"Когато си свикнал не е опасно. Като малки доста скачахме от моста в Бургас, така че тук ни е като детска игра. Има си хора долу, които казват: "Малко по-вляво, малко по-вдясно, внимавай". Когато има медузи пак се предупреждаваме", каза Мануел Желев.

На три места край скалите в Созопол вече са поставени спасителни пояси и въжета, ако се наложи да се ползват при инцидент.

"По същия начин ще поставим подобно нещо и сега на "Агалина", също и табели, но ние не можем да сложим табели по цялото крайбрежие. Просто да не лягаме на това рамо, че видите ли институциите изцяло трябва да се грижат за нас. Не, първо ние сме хората, които имаме отговорност за собствения си живот", коментира Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол.

"Ако решим да дойдем да скачаме, ще си минем и ще скачаме. Ама да сложат забранителни табели – то това не е нещо построено от хора, да може да поставят забранителни табели, това си е природно", каза Димитър Костов.

А някои от поставените спасителни съоръжения край скалите вече са били откраднати.


