Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.

© Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна заяви, че засега в проекта на бюджета за 2026 г. няма заложено увеличение на ваучерите за храна, но секторът настоява квотата да бъде повишена от планираните "818 милиона и 67 хиляди евро“ до поне 920 милиона евро.



Според нея, ако тя остане на сегашното ниво, "рискуваме да попаднем в ситуация на недостиг на квота и съответно невъзможност на работодателите да предоставят ваучери за храна“ през последните месеци на 2025 година.



Всяка година се увеличава потреблението на ваучери и броя на служителите, които ги получават. Като всяка година с натрупване има леко увеличение както на броя на служителите, така и на сумата, която работодателите предоставят.



В момента максималната сума на ваучерите в България е 200 лева, което след приемането на еврото ще стане "102 евро и 26 цента“. Обущарова подчерта, че това е най-ниската стойност в ЕС и призова тя да бъде увеличена поне до 150 евро. Тя посочи, че редица държави вече са предприели стъпки:



"В Румъния сумата беше увеличена с 12% до 189 евро. В Белгия също увеличиха, а най-висока е сумата във Франция е около 300 евро на месец.“



Представителката на асоциацията категорично отхвърли опасенията, че работодателите ще се откажат:



"Сумата на ваучерите е една придобивка и за работодателите, тъй като те също реализират спестяване от нея. Ние имаме подкрепата на работодателските организации, както и на синдикатите. Това е една от малкото теми, по които те имат съгласие, а именно че тази сума е добре да бъде увеличена", каза тя пред телевизия Euronews.



По отношение на прехода към еврото Обущарова обясни, че електронните ваучери ще бъдат "просто конвертирани“ на 1 януари, докато хартиените ще останат валидни до изписания срок и ще се "конвертират в евро на касата“.



В момента ваучери за храна получават около 835 хиляди работещи, като обхватът включва основно малки и средни предприятия. Обущарова подчерта значението на мярката за служителите:



"Ние имаме много проучвания, че служителите одобряват тази социална придобивка. Тя е една от топ придобивките в България. Те я искат по време на интервюта за работа“



По думите ѝ има положителни сигнали от политически партии, че увеличението може да бъде включено между двете четения на бюджета.