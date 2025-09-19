ЗАРЕЖДАНЕ...
|Следовател: Скоростта на АТВ-то не е надвишавала 30 км/ч, но водачът е трябвало единствено да спре
Маринов обясни, че не е установено да има проблем със спирачките на превозното средство.
"От огледа, който беше извършен на АТВ-то, в специализиран сервиз за такива технически изпитания, лично се уверих, че всичките спирачни колела упражняват необходимото спирачно усилие над законоизискуемите параметри. Говорим за техническа причина, която да не позволява превозното средство да спре. И именно това е един от въпросите, който е поставен на вещите лица. Налице ли е техническа причина, която да е довела до произшествието, или това са действията на водача? Тук има няколко параметри, на които автотехническата експертиза ще следва да отговори, освен скоростта. Тя ще отговори на въпроса каква е била видимостта за водача по отношение на насрещно движещите се превозни средства, също и по отношение на пешеходците и конкретно групата пешеходци, в които се е врязало превозното средство. Ескпертизата е на финала, очакваме я днес или в началото на другата седмица", каза Мариан Маринов пред БНТ.
Той коментира има ли достатъчно записи от камери, които да онагледят това, което се е случило.
"Това е уникален случай, в който целият маршрут на движението на превозното средство, от неговото потегляне до самите маневри и удара в групата пешеходци, са документирани на тези камери. Те оказват маршрута на движение. Цялото движение е не повече от 10-15 секунди. От потеглянето до самия удар. Там е доста кратко разстоянието. Още при самото потегляне имаме маневра - ляв завой, навлизане в насрещното движение, рязка маневра надясно пред насрещно движището си превозно средство в посока групата пешеходци".
Никола Бургазлиев е развил не повече от 30 км в час.
"Не повече от 30 е развил в този участък. Скоростта е разрешена. Въпросът е, че той има задължение да спре още в момента, когато вижда насрещно движещо се превозно средство. Законът е такъв. Няма право да прави каквато и да е друга маневра. Особено след 7 септември, когато е в сила новият Закон за движение по пътищата. Спасителната маневра не оневинява водача. Това, че той е направил маневра надясно, за да се спаси от удар с насрещно движещото се средство, не го оневинява. Даже е забранено да прави маневра надясно. Трябвало е единствено да спре. Техническа причина не се установи защо не е спрял".
