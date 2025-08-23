ИЗПРАТИ НОВИНА
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
21:08
За първи път - средната пенсия у нас надхвърли 1000 лева, след осъвременяването през месец юли. Данните са на Националния осигурителен институт.

Припомняме, че увеличението по швейцарското правило беше с 8,6%. Така, в момента средната пенсия е 1015 лева.

Сравнено с миналия юли, размерът ѝ сега е по-голям с малко над 81 лева.

Но според данните на осигурителния институт над 800 хиляди българи получават минималната пенсия в размер на 630 лева или под нея. Това са 40% от всички пенсионери.

77-годишната Мелиха не е спряла да работи цял живот. В момента държи малко кафене. За нея пенсия от 1000 лева е мираж.

"Беше 550 лв. И така - така - стана 730 лева. За мен не е добре, ама какво да правим“, казва тя.

С осъвременяването от юли - вече получава с 60 лева повече.

"Еми... малко е. Ето, на 77 години работя. И събота и неделя работя.  Днес например съм изкарала за деня - с това, за другия ден пазарувам“, казва още Мелиха.

Експерти казват: разликите в пенсиите по области остават големи - с което и стандартът на живот на пенсионерите в различните региони. Според данните на НОИ - в Кърджали, например, средната пенсия е с над 400 лева под тази в София.

"Ако съдим по настоящото състояние на пазара на труда и двойните разлики на заплатите ,вероятно при бъдещите пенсионери разликите ще стават все по-големи - тези в София ще получават доста големи пенсии, докато тези в периферията ще получават по-ниски“, обясни Адриан Николов от Института за пазарна икономика.

В момента осъвременяването на пенсиите успява да подобри жизнения стандарт на пенсионерите само частично: 

"Ние продължаваме да ползваме формулата за швейцарското правило, което прилага наполовина инфлацията и наполовина ръста на средния доход“, заяви още Николов пред bTV.

От социалното министерство казват - все още е рано да се каже точно с какъв процент пенсиите ще се осъвременят от догодина. И припомнят: въвеждането на еврото от 1 януари няма да се отрази на формулата по швейцарското правило - тя ще се прилага върху сумата в евро.


Още по темата: общо новини по темата: 1221
23.08.2025 Даниел Митов: Внимавайте
22.08.2025 Показаха още един дизайн за новите български евромонети
22.08.2025 ГДБОП разкри голяма измама, свързана с еврото! Жена е била излъгана с 10 000 лева!
22.08.2025 Икономист: С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от чекмеджета и под възглавници
22.08.2025 Банка ДСК с важно съобщение до клиентите си, свързано е с еврото
21.08.2025 След 01.01.2026 г. и влизането на еврото: Край на РИНГС, ще плащаме в две валути само в брой
Още новини от Национални новини:
Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември 
17:02 / 23.08.2025
Голям пожар в Сливен, 6 екипа пожарникари се борят с огъня и силн...
15:14 / 23.08.2025
Ограбиха спасител на плажа, докато спасява удавник
13:24 / 23.08.2025
Натоварен трафик към Кресна в посока Гърция
14:08 / 23.08.2025
Софийският университет обяви допълнителен прием за някои специалн...
12:17 / 23.08.2025
Никола Минчев: Нямам амбицията за председател на "Продължаваме пр...
12:17 / 23.08.2025

