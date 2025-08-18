ИЗПРАТИ НОВИНА
След катастрофата в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:42
Двама от пострадалите при тежкия инцидент на бул. "Константин Величков“ са освободени за домашно лечение. Четирима остават в болница – сред тях шофьорът и кондукторът на автобуса. Шофьорът е в изключително тежко състояние, а днес предстои операция на кондуктора, предава bTV.

При инцидента един човек - лекар от Сирия, загина на място, а шестима души бяха ранени. От прокуратурата съобщиха, че обвиняемият Виктор Илиев се е движил с между 170 и 200 километра в час.

Лекият автомобил се движи по бул. "Константин Величков“ с бясна скорост. Шофьорът губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса.

Шофьорът е на 21 години и е със стаж зад волана 2 седмици. След инцидента автоинструкторът на 21-годишният Виктор обясни, че е имал склонност към високите скорости и опит за волана и преди шофьорските курсове. Преди фаталния инцидент младежът е употребил и райски газ, а часове преди катастрофата дори е бил проверен от полицейски екипи.


