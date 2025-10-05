© Народен спорт виж галерията Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир“, министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция "Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта, съобщиха от ведомството.



Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.



Припомняме, че един човек загина, а други осем бяха ранени при автомобилно състезание във Варна.