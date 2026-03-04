Слави Трифонов публикува нова песен със заглавие "Деца, забравени от Бога", научи Plovdiv24.bg. Той не скри възмущението си от това, че дълго време трагедията е била съобщавана "просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот". Ето какво написа Слави Трифонов във Фейсбук:
Един от загиналите в случая “Петрохан" е дете. Момче на 15 години.
Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот!
В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин...
За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки.
ЗАРЕЖДАНЕ...
3pgs
преди 6 ч. и 16 мин.
Съдбата го наказва всеки ден този нещастник, вечния помияр на мафията, успял да заблуди сума прост народ, че е някакъв патриот.Винаги са го интересували парите. Евтина пачавра, не му остава нищо освен да гние на дивана.
Х-Бозон
преди 10 ч. и 42 мин.
Да си я слушат с Тошко.
Х-Бозон
преди 10 ч. и 43 мин.
Да си я слушат с тошко.
Alexandrina
преди 10 ч. и 47 мин.
Популист. Да не мислите, че му пука!
Голям Ботев
на 04.03.2026 г.
Отвратително изпълнение на бездарен чалгар! Отвратително е да знаеш мнението на този чалгар и да му слушаш фалша в “съчувствието”!
Сергей Пройчев
на 04.03.2026 г.
Слави не става за политик но за песен няма равен.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.