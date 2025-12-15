ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
"И колко интересно. Фактите са следните:
Три месеца преди последните избори, на които участвахме, "Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,4%, а на самите избори ние влизаме с 6,78%.
Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях "Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,8%, а ние влизаме с 17,66%.
Такива са фактите.
Тоест социолозите от "Маркет ЛИНКС“ или са пълни некадърници, или се опитват да манипулират резултатите с някаква цел.
И нещо към журналистите: господа журналисти, вие цитирате "Маркет ЛИНКС“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава.
Тоест, вие или сте фенове на истината, или сте фенове на манипулацията.
Такива са фактите", се казва още в публикацията му.
