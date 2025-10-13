ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слаб шофьор на такси сътвори безумието на деня, заби се в рейс, млада клиентка се изплаши
Хората вече са се качили, шофьорът затваря вратите и потегля, когато жълтото возило се забива в задната част на автобуса.
"Гледам и не вярвам на очите си колко си некадърен!", написа столичанин в коментарите под публикацията.
Има нанесени материални щети по двете возила. В таксито е имало и клиентка на предната седалка - млада жена, която очевидно доста се е изплашила от инцидента.
