Скандал между Бойко Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента заради Бюджет 2026.



"Да дойдат да ме пипат по ушичките, единият по едното и другият другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм страхлив, да ме уплашат, като ме пипат по ушичките", каза Борисов и се обърна към Асен Василев:



"Какъв е проблемът?", попита лидерът на ГЕРБ.



"Че не сте изтеглили бюджета. Това е проблем", каза Асен Василев.



"Няма да го изтеглим", категоричен бе Борисов.



"Изкара ви Зафиров, надърпа ви ушите", каза Мирчев на Борисов, а той отвърна: "Това е лъжа, ти си един лъжец".



