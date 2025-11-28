ИЗПРАТИ НОВИНА
Скандал между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента
Автор: Вилислава Ветренска 13:02Коментари (4)4749
Скандал между Бойко Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента заради Бюджет 2026.

"Да дойдат да ме пипат по ушичките, единият по едното и другият другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм страхлив, да ме уплашат, като ме пипат по ушичките", каза Борисов и се обърна към Асен Василев:

"Какъв е проблемът?", попита лидерът на ГЕРБ.

"Че не сте изтеглили бюджета. Това е проблем", каза Асен Василев.

"Няма да го изтеглим", категоричен бе Борисов.

"Изкара ви Зафиров, надърпа ви ушите", каза Мирчев на Борисов, а той отвърна: "Това е лъжа, ти си един лъжец".



0
 
 
@aahasfer Ей, наведен примат, от лизане на г*зове, кога ти остава време да пишеш? Свършва времето на елементарните и простовати дебили с власт. Скоро ще се върнете на мястото си - до кошовете с боклук! България ще се управлява от умни и можещи, за да се повиши стандарта на всеки един от нас, а не на шепа мафиоти! Свършва се с рашисткия модел!
0
 
 
Малко диалогът е в стил евтина г.ей сцена! "Дръпни ми ушенцето, първо едното, после и другото", "няма да го изтегля", ще стой вътре и т.н.! Цирк и срам!!! Асенка, а?
0
 
 
безплатен съвет към тролчето - бюджета не е изтеглен,само се променя за ужаЗТ на кокорчо педалов и дебелогъзеца мирчев!
0
 
 
Делянчо не е разрешил, той му е надърпал ушите!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Омбудсманът: Не приемам поредното увеличение на цените на ВиК усл...
15:31 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази пра...
14:22 / 28.11.2025
Тежък сблъсък до АМ "Тракия"
12:34 / 28.11.2025
Адвокат: Масовите сделки на вторичния пазар, където физически лиц...
12:22 / 28.11.2025
Синоптиците издадоха две предупреждения за утре
12:18 / 28.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода
12:18 / 28.11.2025

