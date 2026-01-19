ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синоптик: Затопляне след 25 януари
Според обясненията на Красимир Стоев от НИМХ, затоплянето се очаква след 25 януари, като тогава температурите ще се повишат до около 5–6 градуса средно за страната. Въпреки това, в Северна България особено по поречието на Дунав ще има ниска облачност и мъгли, така че там ефектът от затоплянето ще бъде по-слаб.
Иначе, след 26 януари до началото на февруари отново се очакват валежи и по-ниски температури, т.е. студената аномалия временно ще се прекъсне, но няма да изчезне напълно.
"Аз не бих казал, че е много студено. Да, студено е, но не е необичайно студено. Имало е години, когато температурите са били доста по-ниски по това време на годината“, каза Красимир Стоев.
Той уточни, че вчера минималните температури в страната достигнаха до минус 14 градуса, като най-ниска е била в Разград – минус 13 градуса.
"Положителни температури имаше само в западната част на Горнотракийската низина и по долината на река Струма, където достигнаха от 1 до 5 градуса“, обясни синоптикът.
Стоев уточни, че средната температура за януари все още е сравнително висока за по-голямата част от страната. Обяснението за сегашния студ е свързано с арктичната въздушна маса над Балканите и антициклон над Северна Европа.
"В неговата източна част към Балканския полуостров от североизток има непрекъснат пренос на студени въздушни си“, обясни пред БНТ Стоев.
Прогнозата за следващата седмица сочи, че в почти цялата страна днес и утре дневните температури ще останат отрицателни.
След 25 януари към България ще започне пренос на сравнително топъл въздух с ориентиран вятър от югоизток, така че през втората половина на седмицата времето ще се затопли до около 5–6 градуса средно за страната.
От 26 януари до началото на февруари отново се очакват валежи и временни студени периоди.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 304
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Обяви на брокери предлагат гаражи, цените достигат до 50 000 евро...
11:27 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазар...
10:48 / 19.01.2026
Експерт от НАП: Установихме 291% увеличение на цените във фризьор...
09:58 / 19.01.2026
"Евро", "безобразие и "мършляк" са сред знаковите думи за 2025-а ...
09:33 / 19.01.2026
Работниците на голямо предприятие на протест
11:07 / 19.01.2026
Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с л...
09:14 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS