ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Синоптик: Затопляне след 25 януари
Автор: ИА Фокус 10:10Коментари (0)756
© БНТ
Причината за сегашните ниски температури в България е арктична въздушна маса, настанила се над Балканския полуостров, обясни Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Според него студът не е необичаен за този период, а след 25 януари времето ще започне да се затопля и температурите ще стигнат до 5-6 градуса.

Според обясненията на Красимир Стоев от НИМХ, затоплянето се очаква след 25 януари, като тогава температурите ще се повишат до около 5–6 градуса средно за страната. Въпреки това, в Северна България особено по поречието на Дунав ще има ниска облачност и мъгли, така че там ефектът от затоплянето ще бъде по-слаб.

Иначе, след 26 януари до началото на февруари отново се очакват валежи и по-ниски температури, т.е. студената аномалия временно ще се прекъсне, но няма да изчезне напълно.

"Аз не бих казал, че е много студено. Да, студено е, но не е необичайно студено. Имало е години, когато температурите са били доста по-ниски по това време на годината“, каза Красимир Стоев.

Той уточни, че вчера минималните температури в страната достигнаха до минус 14 градуса, като най-ниска е била в Разград – минус 13 градуса.

"Положителни температури имаше само в западната част на Горнотракийската низина и по долината на река Струма, където достигнаха от 1 до 5 градуса“, обясни синоптикът.

Стоев уточни, че средната температура за януари все още е сравнително висока за по-голямата част от страната. Обяснението за сегашния студ е свързано с арктичната въздушна маса над Балканите и антициклон над Северна Европа.

"В неговата източна част към Балканския полуостров от североизток има непрекъснат пренос на студени въздушни си“, обясни пред БНТ Стоев.

Прогнозата за следващата седмица сочи, че в почти цялата страна днес и утре дневните температури ще останат отрицателни.

След 25 януари към България ще започне пренос на сравнително топъл въздух с ориентиран вятър от югоизток, така че през втората половина на седмицата времето ще се затопли до около 5–6 градуса средно за страната.

От 26 януари до началото на февруари отново се очакват валежи и временни студени периоди.


Още по темата: общо новини по темата: 304
19.01.2026 Община Пловдив: Не стъпвайте върху леда на Гребната, опасно е за живота
19.01.2026 Мразовит понеделник: Жълт код за студ
18.01.2026 Студено време и през новата седмица: НИМХ с жълт код за почти цялата страна
18.01.2026 Гребната база замръзна
18.01.2026 От НИМХ посочиха днес в кой град е измерена най-ниската температура
17.01.2026 За неделя обявиха жълт код за много ниски температури в цялата страна
предишна страница [ 1/51 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Обяви на брокери предлагат гаражи, цените достигат до 50 000 евро...
11:27 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазар...
10:48 / 19.01.2026
Експерт от НАП: Установихме 291% увеличение на цените във фризьор...
09:58 / 19.01.2026
"Евро", "безобразие и "мършляк" са сред знаковите думи за 2025-а ...
09:33 / 19.01.2026
Работниците на голямо предприятие на протест
11:07 / 19.01.2026
Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с л...
09:14 / 19.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Нови протести в Иран
БК Академик Пловдив
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: