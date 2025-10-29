Синдикатите протестират срещу новата минимална работна заплата

© На 31 октомври, петък, КНСБ и КТ "Подкрепа" организират предупредителна протестна акция пред сградата на Министерския съвет непосредствено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден Бюджет 2026.



Протестът е заради несъгласието на двете синдикални организации с предвиденото намаляване на размера на минималната работна заплата от началото на 2026 г. и липсата на държавна политика по доходите.