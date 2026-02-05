© виж галерията Силен сняг вали в района на Пампорово, видя Plovdiv24.bg. Ски пистите там са подготвени и очакват скиорите, които ще напълнят курорта през задаващия се уикенд.



В планините днес ще бъде облачно, над 1600-1800 метра с валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан.



Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.



В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат по-голямата част от страната; отново на места ще са значителни.