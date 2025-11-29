© Силен снеговалеж на хижа "Вихрен" снощи. За това съобщиха от Meteo Balkans. Снегът вече е на около 1600 метра, уточняват синоптиците.



Припомняме, че времето през последните няколко дни се влоши. Вчера заваля сняг и на Пампорово.



В планините днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в местата над 1300-1500 метра надморска височина – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.



