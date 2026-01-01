ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ще настъпят ли промени с IBAN-те и банковите сметки от днес?
От полунощ на първия ден от новата година евровата сметка вече е факт. Банките имат механизъм, по който различават коя сметка каква е. Ако все пак се окажем с две еврови сметки, то трябва да знаем, че имаме 2 месеца, за да ги слеем в една, без банките да ни таксуват за това. Така си спестяваме излишни такси по две еврови сметки – месечна такса за обслужване, такси за теглене, внасяне и т.н.
Излишно е да поддържаме две еврови сметки, освен ако нямаме конкретна причина за това, съобщи NOVA. Важно е да знаем обаче, че за да можем да слеем сметките, по тях не трябва да има тежести или запори. Ако в сметката си имаме 67 312 лева, то те автоматично се превръщат в малко под 35 хиляди евро – по курса 1.95583 лева за 1 евро. Влоговете в други валути, например долари или швейцарски франкове, си остават същите.
Досега в приложенията на различните финансови институции освен това колко лева имаме, имаше и ред, в който сумите са изписани и в евро. От първия ден на годината виждаме само единия ред.
При изплащане на издръжка за дете на разведени родители, която досега е изплащана в лева - както всичко сумата се разделя на 1.95583. Така 300 лева издръжка през декември през януари вече са точно 153.39 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1591
|предишна страница [ 1/266 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
16:21 / 01.01.2026
Винетките през 2026 година
15:50 / 01.01.2026
История на българския лев и връзката му с еврото
16:16 / 01.01.2026
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присо...
16:11 / 01.01.2026
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
Как за секунди да сметнем рестото в евро наум
13:53 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS