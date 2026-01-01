ИЗПРАТИ НОВИНА
Ще настъпят ли промени с IBAN-те и банковите сметки от днес?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:38
©
Системата за номериране на банкови сметки IBAN не е българска. Числата и буквите в номера всъщност носят съответната информация. Никой не може да смени IBAN-а на сметките ни, без ние да разберем. 

От полунощ на първия ден от новата година евровата сметка вече е факт. Банките имат механизъм, по който различават коя сметка каква е. Ако все пак се окажем с две еврови сметки, то трябва да знаем, че имаме 2 месеца, за да ги слеем в една, без банките да ни таксуват за това. Така си спестяваме излишни такси по две еврови сметки – месечна такса за обслужване, такси за теглене, внасяне и т.н.

Излишно е да поддържаме две еврови сметки, освен ако нямаме конкретна причина за това, съобщи NOVA. Важно е да знаем обаче, че за да можем да слеем сметките, по тях не трябва да има тежести или запори. Ако в сметката си имаме 67 312 лева, то те автоматично се превръщат в малко под 35 хиляди евро – по курса 1.95583 лева за 1 евро. Влоговете в други валути, например долари или швейцарски франкове, си остават същите.

Досега в приложенията на различните финансови институции освен това колко лева имаме, имаше и ред, в който сумите са изписани и в евро. От първия ден на годината виждаме само единия ред.

При изплащане на издръжка за дете на разведени родители, която досега е изплащана в лева - както всичко сумата се разделя на 1.95583. Така 300 лева издръжка през декември през януари вече са точно 153.39 евро.


01.01.2026 Николай Попов: Това е тотален провал на банковата система
01.01.2026 История на българския лев и връзката му с еврото
01.01.2026 Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
01.01.2026 Клиенти на българска банка осъмнаха неприятно изненадани
01.01.2026 Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
01.01.2026 Как за секунди да сметнем рестото в евро наум
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
16:21 / 01.01.2026
16:21 / 01.01.2026
Винетките през 2026 година
15:50 / 01.01.2026
История на българския лев и връзката му с еврото
16:16 / 01.01.2026
16:16 / 01.01.2026
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присо...
16:11 / 01.01.2026
16:11 / 01.01.2026
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
13:43 / 01.01.2026
Как за секунди да сметнем рестото в евро наум
13:53 / 01.01.2026
13:53 / 01.01.2026

Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
