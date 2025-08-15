ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
Сблъсък отне живота на сирийски гражданин, возел се в автобуса. С опасност за живота са З-ма души, сред които и пътниците от автомобила.
Младият шофьор, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с една 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша. Основната версия за тежката катастрофа е превишена скорост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
13:23 / 15.08.2025
90% от новите апартаменти са се разпродавали "на зелено", още пре...
12:51 / 15.08.2025
НСИ: Месечната инфлация е 1.7%, а годишната 5.3%
13:49 / 15.08.2025
Борис Бонев: На всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудит...
12:42 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в Софи...
11:57 / 15.08.2025
Опровергаха твърдението, че майката на младежа, помел туристи в С...
12:57 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS