|Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен полеви тест за амфетамин
"По силата на договора на организатора на мероприятието ОДМВР имаше ангажимента единствено да преустанови движението на моторни превозни средства с цел не навлизането на трасето. Всички останали ангажименти към събитието бяха ангажимент на организатора на спортното мероприятие", заявиха още от полицията.
Шофьорът е дал доброволно кръвни проби за алкохол и наркотици във ВМА. Полевият тест на място бил отрицателен за алкохол и положителен за наркотици /за амфетамин/. Резултатите не са категорични. Лицето е задържано за срок от 24 часа.
Към момента фаталната отсечка от състезанието е затворена.
