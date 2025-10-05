ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорът на линейката, откарал загиналия край Варна: Млада жена е с ампутиран крак, пилотът на автомобила не е пострадал
По думите му не е ясно какво е състоянието на другите пострадали към момента.
Той разкри, че с екипа му са закарали мъжа контактен. "Всичко се направи в линейката, отзовахме се много бързо тук, изкарахме хората от пропастта", каза той.
Николаев съобщи, че с приоритет е било момичето, което е било в безсъзнание. Тя е била първа качена в линейка и изпратена в Спешното отделение на "Св. Анна". "Натоварихме другият човек в тежко състояние, като в последствие разбрахме, че е починал", сподели още той.
И добави, че пилотът на автомобила не е пострадал.
