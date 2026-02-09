Шофьори: Към Пампорово е мармалад - и нагоре, и надолу

© Фейсбук Тежки са пътните условия в района на Пампорово, научи Plovdiv24.bg. "Мармалад - и на изкачване, и на спускане", обясни ситуацията шофьор, който пътува към курортния комплекс. Причината - силният сняг, който в момента вали там.



По проходите "Превала“ и "Рожен“ вали сняг, съобщиха от Областно пътно управление Смолян. Все още няма въведени ограничения по пътищата в областта. Машините са в готовност за снегопочистване. В по-ниските части на областта и в Смолян валежите са от дъжд.