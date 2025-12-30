Шофьор: На "Петрохан" вали силно сняг! Пътят не е почистен

© Facebook Снеговалеж на прохода "Петрохан". Шофьор алармира в социалните мрежи, че на прохода "Петрохан" вали силно сняг, а пътят не е почистен.



ФОКУС апелира да бъдете внимателни и с подготвени за зимните условия автомобили!



От НИМХ съобщиха, че утре на отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг.