ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Шофьор: На "Петрохан" вали силно сняг! Пътят не е почистен
Автор: Елиза Дечева 22:47 / 30.12.2025Коментари (1)386
© Facebook
Снеговалеж на прохода "Петрохан". Шофьор алармира в социалните мрежи, че на прохода "Петрохан" вали силно сняг, а пътят не е почистен. 

ФОКУС апелира да бъдете внимателни и с подготвени за зимните условия автомобили!

От НИМХ съобщиха, че утре на отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг.


Още по темата: общо новини по темата: 206
30.12.2025 »
30.12.2025 »
30.12.2025 »
30.12.2025 »
30.12.2025 »
29.12.2025 »
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 44 мин.
0
 
 
Мама ви де**а тъпа нагла селска и боклуците де**а. Преди да завали ли да ви го чистат бе мърши селски??? Прост народ селски. Дай му да плюе. Измет балканска. бугари гяури прости
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:54 / 30.12.2025
Йордан Тодоров: Държавата губи до 250 млн. лв. годишно от лошо уп...
21:31 / 30.12.2025
Спешна евакуация в жилищен блок в София
20:33 / 30.12.2025
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
20:38 / 30.12.2025
Централните банки в цялата еврозона ще обменят безплатно левове в...
19:04 / 30.12.2025
Километрични колони от автомобили в посока Гърция
19:05 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
09:06 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Предстои временно спиране на плащанията с карти и онлайн
Предстои временно спиране на плащанията с карти и онлайн
08:01 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: