Шофьор: 20 евро компенсация са нищо
Средствата, които отпуска държавата, ще постъпят в сметките на нуждаещите се, без да се налага те да подават заявления.
Кой ще получи средствата
"Ние сме определили критерии, които са по доходи – тези, които са два пъти под линията на бедност, с притежание на кола и лизинг, и са си платили данъците и глобите, ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените", увери премиерът Андрей Гюров.
Недоволство сред шофьорите
Част от шофьорите се чувстват ощетени, защото няма да получат компенсации заради високите цени на горивата, а останалите, които ще получат 20 евро, смятат, че са крайно недостатъчни.
"Цените на горивата са безбожни", смята Иван Озанов.
"Неприятни са цените, поскъпнало е всичко", каза Марио.
"Около 100 лева за половин резервоар… Горивото поскъпна от 1,20 евро на 1,50 евро. Аз следя цената всеки ден, защото се занимавам с международен транспорт. Според мен 20 евро са нищо в сравнение с поскъпването на цента на горивото, а и както казах - за мен решението не е да подкрепим индивидуално човек, който да си напълни резервоара, а да се подкрепи икономиката на държавата", коментира Георги Николов пред Bulgaria ON AIR .
"Аз не съм в нужда, но пътувам адски много и смятам, че са крайно недостатъчни", изтъкна Иван.
Помощите ще бъдат изплатени до края на месеца
"Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара. Те са насочени директно към българските граждани. Разчетите за тези средства са между 20-30 млн. евро, в зависимост от групите български граждани, които ще попаднат в мярката. Те ще бъдат осигурени през бюджета и са направени на базата на отчети на Министерството на финансите", обясни Гюров.
bpfc 1912
преди 3 ч. и 31 мин.
Българина винаги всичко му е скъпо, и малкото което му се дава, все не стига. Ама да помисли как да изкара 100/200 евро повече този месец, не... няма време, все е зает, уморен и тн..
Slomobi
преди 3 ч. и 51 мин.
Отдавна минах на ток, спесятвам от синя зона, от местен данък, с 3 евро минавам 100км, ако зареждам вкъщи ми е още по-евтино.
Гешев
преди 4 ч. и 25 мин.
За първи път чувам беден с кола......
