Държавата с компенсации заради високите цени на горивата. Помощи ще получат само най-уязвимите, като общо те ще струват на бюджета около 30 милиона евро.

Средствата, които отпуска държавата, ще постъпят в сметките на нуждаещите се, без да се налага те да подават заявления.

Кой ще получи средствата

"Ние сме определили критерии, които са по доходи – тези, които са два пъти под линията на бедност, с притежание на кола и лизинг, и са си платили данъците и глобите, ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените", увери премиерът Андрей Гюров.

Недоволство сред шофьорите

Част от шофьорите се чувстват ощетени, защото няма да получат компенсации заради високите цени на горивата, а останалите, които ще получат 20 евро, смятат, че са крайно недостатъчни.

"Цените на горивата са безбожни", смята Иван Озанов.

"Неприятни са цените, поскъпнало е всичко", каза Марио.

"Около 100 лева за половин резервоар… Горивото поскъпна от 1,20 евро на 1,50 евро. Аз следя цената всеки ден, защото се занимавам с международен транспорт. Според мен 20 евро са нищо в сравнение с поскъпването на цента на горивото, а и както казах - за мен решението не е да подкрепим индивидуално човек, който да си напълни резервоара, а  да се подкрепи икономиката на държавата", коментира Георги Николов пред Bulgaria ON AIR .

"Аз не съм в нужда, но пътувам адски много и смятам, че са крайно недостатъчни", изтъкна Иван.

Помощите ще бъдат изплатени до края на месеца

"Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара. Те са насочени директно към българските граждани. Разчетите за тези средства са между 20-30 млн. евро, в зависимост от групите български граждани, които ще попаднат в мярката. Те ще бъдат осигурени през бюджета и са направени на базата на отчети на Министерството на финансите", обясни Гюров.