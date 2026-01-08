ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
"Нито една пенсия не е променена, нито една пенсия не е намалена. Превалутирането се извършва в полза на лицата по един единствен официално обявен курс - 1,95583", подчерта пред БНТ тя.
По думите ѝ най-голямото притеснение сред възрастните хора е било дали ще получат същия размер на пенсиите си след въвеждането на еврото.
"Процесът е напълно прозрачен и предвидим – системите на НОИ генерират автоматично превалутирането и всеки може във всеки момент да получи информация", заяви Караиванова-Начева.
Тя отчете ключовата роля на информационната кампания, проведена съвместно с Български пощи, кметствата и местните администрации.
От началото на януари се отчита рязък скок в използването на електронния портал на НОИ, в който вече са обединени всички услуги на института, съобщи още Караиванова-Начева. Чрез портала гражданите могат да подават заявления за обезщетение за безработица, да заявяват документи от осигурителния архив, както и да проверяват данни за осигурителен стаж и доходи.
"Виждаме голям ръст на запитванията още в първите дни на януари, което означава, че порталът се използва активно", каза управителят на НОИ.
Сред най-популярните електронни услуги е тази за прогнозен размер на пенсията. Достъпът се осъществява с ПИК или КЕП.
"Всеки, който въведе данните си за стаж и доходи, може да получи прогнозния размер на своята пенсия директно през портала", обясни Караиванова-Начева.
Управителят на НОИ беше категорична, че социалните и осигурителните плащания не са застрашени, въпреки че страната е с удължителен бюджет.
"Разходите се извършват така, както са разписани в Кодекса за социално осигуряване", посочи тя.
Караиванова-Начева увери, че "швейцарското правило" няма да бъде нарушено, въпреки липсата на редовен бюджет.
"Не стои под въпрос приложението на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Пенсионерите трябва да бъдат спокойни – от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени", заяви тя.
Осъвременяването ще бъде извършено по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 333
|предишна страница [ 1/56 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:11 / 08.01.2026
Част от пенсионерите останаха без плащане. НОИ обеща парите до 20...
22:12 / 08.01.2026
Евростат: България е сред страните с най-ниска безработица
21:17 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го пр...
19:57 / 08.01.2026
Изчисляват инфлацията по нов начин
18:15 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS