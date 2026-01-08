ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:33
© БНТ
Плащанията на пенсиите са гарантирани, а осъвременяването от 1 юли не е под въпрос въпреки удължителния бюджет. Нито един пенсионер не е получил намален размер на пенсията след превалутирането в евро, а процесът е преминал напълно прозрачно и без технически проблеми. Това заяви управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева.

"Нито една пенсия не е променена, нито една пенсия не е намалена. Превалутирането се извършва в полза на лицата по един единствен официално обявен курс - 1,95583", подчерта пред БНТ тя.

По думите ѝ най-голямото притеснение сред възрастните хора е било дали ще получат същия размер на пенсиите си след въвеждането на еврото.

"Процесът е напълно прозрачен и предвидим – системите на НОИ генерират автоматично превалутирането и всеки може във всеки момент да получи информация", заяви Караиванова-Начева.

Тя отчете ключовата роля на информационната кампания, проведена съвместно с Български пощи, кметствата и местните администрации.

От началото на януари се отчита рязък скок в използването на електронния портал на НОИ, в който вече са обединени всички услуги на института, съобщи още Караиванова-Начева. Чрез портала гражданите могат да подават заявления за обезщетение за безработица, да заявяват документи от осигурителния архив, както и да проверяват данни за осигурителен стаж и доходи.

"Виждаме голям ръст на запитванията още в първите дни на януари, което означава, че порталът се използва активно", каза управителят на НОИ.

Сред най-популярните електронни услуги е тази за прогнозен размер на пенсията. Достъпът се осъществява с ПИК или КЕП.

"Всеки, който въведе данните си за стаж и доходи, може да получи прогнозния размер на своята пенсия директно през портала", обясни Караиванова-Начева.

Управителят на НОИ беше категорична, че социалните и осигурителните плащания не са застрашени, въпреки че страната е с удължителен бюджет.

"Разходите се извършват така, както са разписани в Кодекса за социално осигуряване", посочи тя.

Караиванова-Начева увери, че "швейцарското правило" няма да бъде нарушено, въпреки липсата на редовен бюджет.

"Не стои под въпрос приложението на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Пенсионерите трябва да бъдат спокойни – от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени", заяви тя.

Осъвременяването ще бъде извършено по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите.


Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:11 / 08.01.2026
22:11 / 08.01.2026
Част от пенсионерите останаха без плащане. НОИ обеща парите до 20...
22:12 / 08.01.2026
22:12 / 08.01.2026
Евростат: България е сред страните с най-ниска безработица
21:17 / 08.01.2026
21:17 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
19:51 / 08.01.2026
Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го пр...
19:57 / 08.01.2026
19:57 / 08.01.2026
Изчисляват инфлацията по нов начин
18:15 / 08.01.2026

Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Конфликт Израел-Газа
Бюджет 2026
Презастрояването на Пловдив
Отношенията София-Скопие
