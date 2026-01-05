ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
Изпълнителният директор на една от големите търговски вериги у нас Албена Георгиева споделя, че стартът на разплащането с евровалутата е бил успешен. "Всичко преминава спокойно, клиентите разбират необходимостта от търпение при обработка на двете паралелно използвани валути. Има емоционални ситуации на касите, например гражданите разделят сметките, смятат, че търговските вериги са като банкови институции - плащат по-малки сметки със столевки, за да им бъде върнато евро. С разговор тези неща се изясняват, от ден на ден е все по-добре", обясни Георгиева пред NOVA.
Между 30 и 35% от клиентите на веригата, която управлява, пазаруват в евро, разказва изпълнителният директор. "Става дума предимно за разплащания с банкови карти. Останалото продължава да бъде в евро. Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", посочи тя.
Внедрената в една от големите търговски вериги система показва стойността на покупката в лева и я превръща в евро, за да придобие клиентът представа какво трябва да бъде рестото му. "На 2 януари имахме изчерпване на монетите за сметка на евробанкнотите, но това още на следващия ден беше коригирано. Причината беше, че много банкови клонове бяха затворени и може би използваха магазините за обмен на валута. По-внимателни сме към банкноти от 200 и 500 евро", допълни Георгиева. Tя определи като необосновани притесненията от ръст на цените на хранителните продукти.
Припомняме, че през януари в търговските обекти се приемат до 50 броя монети в левове.
Няма чужди евроцентове, категорична бе Георгиева. "Дали е направен в България, или в някоя друга европейска страна - това няма значение!", допълни тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1656
|предишна страница [ 1/276 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Кантарджиев: Ще бъдат заразени повече хора
09:21 / 05.01.2026
Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекул...
09:21 / 05.01.2026
Николай Марков: Понякога се налага да влизам в ролята на пълен гл...
09:06 / 05.01.2026
Румен Радев: Съболезнования!
08:40 / 05.01.2026
От днес банките обменят левове в евро безплатно
08:03 / 05.01.2026
Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стане служе...
23:12 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS