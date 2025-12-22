ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да можете да купувате винетки
Автор: ИА Фокус 20:32Коментари (0)112
© NOVA
На фона на засиленото празнично пътуване важна информация за всички шофьори – от днес до Нова година са възможни затруднения при закупуването на винетки.

Проблемите засягат покупките, извършвани чрез банков превод през сайта и мобилното приложение на Националното тол управление. Поради технически причини този начин на плащане може временно да бъде недостъпен.

Всички останали начини за закупуване на електронна винетка остават без промяна. Шофьорите могат да платят с банкова карта онлайн, на гише или чрез терминалите за самотаксуване в страната.

"Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа - от 21 ч. на 31 декември до 2 часа на 1 януари, в което няма да могат да бъдат закупени никакви продукти, но контролната система ще работи през това време", добави пред NOVA директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов.


Статистика: