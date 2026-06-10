Днес от 20:00 до 21:00 часа ще бъдат извършвани планирани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, което може да доведе до временни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти.

За предстоящите технически процедури съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), информира Plovdiv24.bg. Поради вероятността от възникване на системни смущения, от Националното тол управление отправят официална препоръка към всички шофьори, на които им предстои пътуване в този часови пояс, да купят предварително необходимите им пътни документи.

Работа на бордовите устройства

От пътната агенция изрично поясниха, че въвеждането на техническата актуализация няма да повлияе по никакъв начин на автоматичното отчитане на изминатото разстояние. Тежкотоварните автомобили с обща маса над 3,5 тона, които използват бордови устройства и GPS тракери, ще продължат да бъдат таксувани коректно и без прекъсване на процеса.

Предишни технически актуализации

Подобни дейности по обновяване на електронната система за събиране на пътни такси бяха проведени и в периода от 26 до 28 май. Тогава от Агенция "Пътна инфраструктура" отново предупредиха своевременно водачите на моторни превозни средства за възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и електронни винетки.