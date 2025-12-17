Шефът на "Магазини за хората": Клиентите са доволни, продажбите надхвърлиха очакванията

© По план вървят нещата в държавното дружество "Магазин за хората". Нашата мисия е да подкрепим хората, заяви в интервю пред БНР Николай Петров, изпълнителен директор на "Магазин за хората".



Неговото мнение, че "Магазин за хората" помага на хората и се надява, че дружеството ще съществува независимо от правителството.



"Амбицията ни за 2026 г. е да сме национално представени и да имаме над 500 точки за продажба. И най-важното е да имаме добра изградена логистична структура към средата на годината, за което започваме да работим веднага от началото на 2026 година", каза Николай Петров в "Преди всички".



Към момента "Магазин за хората" има 11 доставчици, а след старта преди два дни, има много предложения:



"В началото беше трудно. Сега има сериозно количество и предложения, и вярвам, че това ще се множат."



А равносметката от първите два дни е, че клиентите на "Магазин за хората" са доволни:



"Ние сме с до 10% надценка и някои продукти са с по-ниски цени. Това се оцени доста високо от клиентите в малките населени места. Продажбите от първите дни надхвърлиха нашите очаквания. На места общите обороти на магазините са удвоени, което е изключителен успех. Проектът е постигнал своята цел и нашата задача е да го задържим."



Николов е категоричен, че ниската цена във държавната верига няма връзка с качеството на продуктите.



"От доклада на КЗК виждаме, че има продукти със 135% надценка по различните вериги, но това не променя качеството на продукта", посочи директорът на държавната верига магазина.