ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шефът на "Магазини за хората": Клиентите са доволни, продажбите надхвърлиха очакванията
Неговото мнение, че "Магазин за хората" помага на хората и се надява, че дружеството ще съществува независимо от правителството.
"Амбицията ни за 2026 г. е да сме национално представени и да имаме над 500 точки за продажба. И най-важното е да имаме добра изградена логистична структура към средата на годината, за което започваме да работим веднага от началото на 2026 година", каза Николай Петров в "Преди всички".
Към момента "Магазин за хората" има 11 доставчици, а след старта преди два дни, има много предложения:
"В началото беше трудно. Сега има сериозно количество и предложения, и вярвам, че това ще се множат."
А равносметката от първите два дни е, че клиентите на "Магазин за хората" са доволни:
"Ние сме с до 10% надценка и някои продукти са с по-ниски цени. Това се оцени доста високо от клиентите в малките населени места. Продажбите от първите дни надхвърлиха нашите очаквания. На места общите обороти на магазините са удвоени, което е изключителен успех. Проектът е постигнал своята цел и нашата задача е да го задържим."
Николов е категоричен, че ниската цена във държавната верига няма връзка с качеството на продуктите.
"От доклада на КЗК виждаме, че има продукти със 135% надценка по различните вериги, но това не променя качеството на продукта", посочи директорът на държавната верига магазина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки
12:36 / 17.12.2025
ПП-ДБ: Протестът остава!
12:31 / 17.12.2025
Започнаха консултациите при президента Румен Радев с ИТН
12:31 / 17.12.2025
Кои са основните характеристики, по които можем да разпознаем, че...
11:48 / 17.12.2025
Нинова: Такова безумие се случва за пръв път
11:48 / 17.12.2025
Деница Сачева: Ще гласуваме България да влезе в 2026 година с удъ...
10:50 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS