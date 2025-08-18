ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шефът на ИА "Автомобилна администрация": Няма нарушения при шофьорския изпит на Виктор Илиев
"В момента се извършват проверки. Когато излязат резултатите, ще ги обявим. Конкретно автошколата на Виктор се проверява от петък. Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача“, обясни изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация“ Слав Монов.
Той апелира към всички млади шофьори да карат разумно, така както ги учат в школите – да спазват правилата и ограниченията на скоростта. Монов коментира и дали от записите може да се направи извод, че Виктор има склонност към високи скорости.
"От записа на изпита не се виждат такива склонности. Управлява автомобила с разумна скорост“, каза изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация“ Слав Монов.
Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, обясни още Слав Монов.
Слав Монов обясни и как се осъществява контрол върху школите и кандидатите, които се явяват за придобиване на шофьорска книжка.
"Контролът се осъществява чрез видеонаблюдение, както на практическия изпит, така и на теоретичния. Има изградено звено мониторинг в агенцията, която в реално време наблюдава как протичат изпитите на теория и на практика. Също така и в 27-те областни отдела на агенцията се осъществява контрол - над 10% от провежданите изпити в реално време, а след това и на запис. Също така при подадени сигнали и жалби, от страна на граждани и обучаващи, се правят конкретни проверки на учебните центрове или на конкретен изпит се проверява чрез всички записи, които се правят. Така че контролът е доста сериозен върху провеждането на изпитите, както на теория, така и на практика“, обясни Слав Монов.
Той обясни, че тази година са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките на школите са 1000 и актовете са около 488. Посочи и за какво са те.
" От най-различно естество - за неспазване на правила, методики, времена. Те са описани подробно“, обясни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да зап...
08:55 / 18.08.2025
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как н...
08:17 / 18.08.2025
Изплащаме автомобили на лизинг за над 3.57 млрд. лева
08:33 / 18.08.2025
Празник е!
07:56 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица
07:57 / 18.08.2025
Потушен е пожарът край Стара Загора
20:53 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS